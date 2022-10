Rita Dalla Chiesa risponde piccata a Selvaggia Lucarelli

Rita Dalla Chiesa contro Selvaggia Lucarelli era tutto ciò di cui avevamo bisogno in questo sabato d’ottobre.

Le due si sono scontrate per divergenze di opinioni in merito al raid delle due ecologiste fatto alla National Gallery di Londra qualche giorno fa. Nel dettaglio le due militanti – impegnate nella campagna di protesta contro il petrolio – hanno imbrattato con della salsa di pomodoro il celebre quadro I Girasoli di Van Gogh al grido di “Cosa vi interessa di più? L’arte o la vita? Siete più interessati a proteggere un dipinto o il pianeta?“.

Molti politici italiani hanno etichettato come “criminali” le due ragazze ed a tal proposito Selvaggia Lucarelli ha voluto dire la sua.

“Fermo restando che non si fa (il quadro era protetto da un vetro), non ho mai letto così tanti insulti da politica e gente comune per chi inquina, avvelena il mare, le città, l’aria, il pianeta. In compenso sono 48 ore che insultate due giovani attiviste come fossero assassine”.

Il tweet è stato immediatamente notato da Rita Dalla Chiesa che – fresca di elezioni con Forza Italia – ha replicato:

“Imbrattare un quadro di Van Gogh credo sia un gesto di inciviltà vergognoso. Come gettare plastica in mare. Con la differenza che la plastica la puoi raccogliere, un quadro di Van Gogh, anche se protetto da un vetro, non potrebbe mai essere ridipinto. Tu l’hai capito il perché?”.

Preparo i popcorn.

