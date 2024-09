Rita Dalla Chiesa riflette su Fabrizio Frizzi: ‘Se solo avessi perdonato…’

Ospite di “Storie di Donne al bivio”, Rita Dalla Chiesa ha parlato della sua relazione con il compianto Fabrizio Frizzi, uno dei volti più amati della televisione italiana degli anni ’90. I due sono stati sposati dal 1992 al 2002 e, nonostante la differenza di età e le differenze personali, la loro affinità era evidente e ben percepita dal pubblico. Tuttavia, la loro storia d’amore è finita a causa di un tradimento di Frizzi con Graziella De Bonis, una cantante e corista di “Domenica In”. Questo tradimento ha segnato la fine della loro relazione, un evento che ha colto di sorpresa tanti fan.

Durante l’intervista con Monica Setta, Dalla Chiesa ha espresso un rammarico: “Se avessi saputo perdonare, probabilmente il nostro matrimonio non sarebbe finito”. Ha anche parlato dell’amore successivo di Frizzi per Carlotta Mantovan, con la quale ha avuto una figlia, Stella. Il racconto della Dalla Chiesa ha offerto uno spaccato di emozioni, rilevando l’importanza del perdono nei rapporti umani.

Inoltre, l’intervista ha toccato altre sue relazioni, inclusa una “liason intellettuale” con l’attore Franco Nero. Dalla Chiesa ha descritto il loro rapporto come basato su una profonda amicizia piuttosto che su un amore romantico, evidenziando come la bellezza di Nero non potesse competere con quella di Vanessa Redgrave, con cui era legato.

Anche il gossip su una presunta storia con Al Bano è emerso durante l’intervista. Dalla Chiesa ha confermato che, sebbene i due si siano avvicinati dopo le rispettive separazioni, non ci sia mai stata l’intenzione di trasformare il loro rapporto in qualcosa di più profondo. Ha descritto Al Bano come un amico leale che l’ha sostenuta in un periodo difficile, un vero gentiluomo che ha sempre messo al primo posto l’amicizia.

La rivelazione di Dalla Chiesa su relazioni passate e la sua reinterpretazione del legame con Frizzi offrono una visione intima di una donna che ha vissuto momenti significativi sia in amore che in amicizia, riflettendo su come ricordi e scelte influenzino il presente.