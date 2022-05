Nel corso delle ultime ore è giunta una notizia riguardante Rita Dalla Chiesa che ha lasciato il mondo del web a bocca aperta. Secondo alcune indiscrezioni che sul web si facevano sempre più insistenti, la giornalista sarebbe malata. Tuttavia, a svelare la verità è stata lei stessa. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Di recente Rita Dalla Chiesa è finita al centro della cronaca rosa. Questa volta a rendere la giornalista protagonista di un gossip sono stati i numerosi rumors relativi alla sue condizioni di salute. Nei mesi scorsi si è ipotizzato che la conduttrice soffrise di una malattia ma in realtà erano solo fake news.

Senza alcuna ombra di dubbio, Rita Dalla Chiesa è una delle conduttrici più amate e stimate all’interno del mondo della televisione italiana. A seguito della morte di suo marito, la donna ha ammeso di aver sofferto di depressione. Queste sono state le sue parole:

Ho mandato all’aria contratti milionari per ritrovarmi senza lavoro dopo i 30 anni. Mi manca il mio lavoro. Sono malata di televisione e ho il coraggio di ammetterlo.

Le parole della nota conduttrice aveva suscitato la preoccupazione di tutti i suoi fan i quali sospettavano che ci fosse qualcosa di più grave sotto. Tuttavia, la donna non nessuna malattia, solo tanta voglia di fare ritorno nel piccolo schermo.

Rita Dalla Chiesa: la carriera

Rita Dalla Chiesa gode di una carriera ricca di successi e soddisfazioni. Nell’attesa di tornare a far compagnia a tutto il pubblico italiano, la conduttrice continua a lavorare in diversi settori. Nell’anno 2016 Giorgia Meloni di “Fratelli D’Italia” le aveva proposto di candidarsi in qualità di sindaco di Roma. Tuttavia, per non trascurare la propria famiglia e la sua professione, la donna aveva deciso di rifiutare. In un secondo momento, in collaborazione con la cantante Fiordaliso, ha scritto un libro per bambini.