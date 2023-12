Rita canta Lady Gaga a The Voice Kids e ritrova Antonella Clerici dopo anni

Rita Longordo è stata la protagonista della seconda puntata di The Voice Kids e con la sua Always Remember Us This Way di Lady Gaga ha conquistato tutti i giudici e un ticket diretto per la finalissima.

Ma la curiosità che riguarda Rita Longordo è che ha già partecipato a un programma di Antonella Clerici. Era il 2019 quando ha infatti partecipato e vinto lo Zecchino d’Oro condotto all’epoca proprio dalla conduttrice.

Rita porta Lady Gaga a #TheVoiceKids e ha una voce pazzesca.

Rita ha partecipato all’edizione dello Zecchino d’Oro condotta da Antonella Clerici.

La 13enne è entrata nel team di Clementino.

