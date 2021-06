Al mercato del pesce di Rialto solo i gabbiani fissano l’occhio su seppie e calamari. Anche oggi nessuno li ha infilati nella borsa per il pranzo. «Senza turisti — dice Paolo Zane, da trent’anni pescatore di Burano — Venezia non esiste più. Il Covid li ha spazzati via e ora scopriamo di vivere in un villaggio turistico sempre fuori stagione: non più chiusi, ma comunque pochi, vuoti e soli». Dopo diciannove mesi di catastrofe, causa Acqua Granda e pandemia, l’ex Serenissima è di nuovo colorata di bianco. Le repliche della sua commedia senza tempo possono finalmente ricalcare la scena. Il ritorno delle code per garage e vaporetti a piazzale Roma, dell’afa tra le calli e dei gabbiani specialisti in picchiate sui tranci di pizza forestieri, questa volta non certifica però che la giostra più inevitabile del mondo abbia davvero ripreso a girare. «È una ripartenza — dice Benedetta Fullin, tra i ristoratori più creativi della nuova generazione — giorno per giorno. La città scoppia di gente per qualche ora nei weekend. Poi resta deserta. Molte attività aprono a ore dal venerdì al lunedì. Senza voli da Usa, Asia e Medio Oriente, si azzera il 70% delle presenze. Rivediamo le gite domenicali delle famiglie venete, qualche austriaco, pochi tedeschi e i primi svizzeri in ferie sulle spiagge: non bastano per sostenere l’economia».

Nelle Mercerie i negozi sono aperti ma restano vuoti. I saldi estivi offrono già sconti tra il 50 e il 70%. Decine le serrande abbassate che esibiscono i cartelli “affittasi”, o “vendesi”. In piazza San Marco non riapriranno più botteghe come Cenedese, Venini, Pagan, Arcadia e Visconti-Orlandini, l’aristocrazia dell’artigianato lagunare. Vuoti anche i tavolini degli storici caffè, inaccessibili nell’era pre-virus. «Per un sistema esagerato come quello veneziano — dice Claudio Venier, presidente dei locali dell’area marciana — un ritorno in zona bianca a giugno non può fare miracoli. I soggiorni qui si prenotano con due mesi di anticipo. Nessuno, nell’incertezza e con i vaccini in corso, ha potuto farlo. Gli aiuti statali non bastano per pagare gli affitti di attività allo stremo. Il pericolo ora è l’accelerazione definitiva della svendita del centro storico a società extra-Ue». Baruffe, lagne e piagnistei sono l’inno di Venezia, il certificato della sua salute. «Meglio faticare da sani riaperti — sintetizza Mirco De Fina, da quarant’anni cameriere al Lavena — che aspettare da contagiati chiusi».

Così tra le isole la morte appare archiviata e la parola d’ordine oggi è «speremo»: in fondo al cuore i veneziani contano di riprendere «una vita normale» a settembre. Nessuno, dopo la rasoiata del virus, sa spiegare cosa potrà significare su questo mare un sostantivo come «normalità». Le prime prove però sono cominciate.

È aperta la Biennale d’architettura e il Salone nautico è stato visitato da 30 mila persone. Si è consumata l’ennesima battaglia navale contro il passaggio del primo colosso da crociera, sfilato lungo la Giudecca nonostante i proclami contrari di governo e Parlamento. Il Mose è incagliato tra corrosioni e cavilli, la protezione in vetro di San Marco dal mare, rinviata all’autunno. La città teme di essere ri-blindata per il G20 dell’Economia, 8-11 luglio. «Sono eventi — spiega Claudio Scarpa, direttore dell’associazione degli albergatori — che riportano Venezia sulla scena internazionale. Quest’estate però prepariamoci a un turismo last minute, pendolare e di vicinato. Gli americani li rivedremo in settembre per la Mostra del cinema, gli altri nel 2022. L’assalto sarà riservato solo a parcheggi e vaporetti: la gente si sente più sicura a spostarsi in auto da sola». Il risultato si vede a San Marco. Ora di punta: 230 posti disponibili per visitare la basilica, 186 disponibili sul display. Comitive zero. Solo quattro russi in attesa dell’ascensore per salire sul campanile. Tre pensionati di Vicenza in coda davanti a Palazzo Ducale. «Questo però — ripete Gabriella Belli, direttrice della fondazione Musei civici di Venezia — è un primo passo importante verso la normalità e siamo fiduciosi. Al Ducale ora possono esserci 500 visitatori contemporaneamente. Resta da metabolizzare la prenotazione online di luoghi ed eventi: dopo il Covid deve diventare l’atto automatico di ogni turista».

Oltre 50mila, domenica scorsa, gli accessi registrati al centro storico. A gonfiarli, l’ultimo ponte di primavera nel mondo tedesco. Da lunedì, spariti tutti. L’incubo ora è l’assedio previsto questo fine settimana. Sarà il primo bianco: addio coprifuoco, tamponi e ristoranti chiusi all’interno. «Se il Comune non si organizza — dice Alvise Vianello al timone di un vaporetto della linea 2 — tornerà il caos. Cinque colleghi sono già finiti al pronto soccorso, aggrediti dai passeggeri ammassati sui pontili. Il sindaco Brugnaro taglia le corse, non assume stagionali, non sostituisce i pensionati e appalta le linee a compagnie private a lui vicine. Il Covid diventa un pretesto per smantellare il trasporto acqueo: proprio mentre la città può ritornare tra i sogni realizzabili del pianeta». Come il Casinò. Alla riapertura di Ca’ Noghera, giocatori in coda dalle dieci di mattina e oltre mille ingressi a fine nottata. «La voglia di esagerare e di fare festa — dice Roberto Luppi, già presidente dei gondolieri — non è tra le vittime del virus. Nemmeno l’amore con le sue liturgie propiziatrici. Noi però restiamo sotto il 10% del fatturato 2019. Gli stranieri ricchi non si vedono, gli italiani contano il centesimo e lo spendono per l’essenziale. Le gondole veneziane restano ormeggiate alle bricole: alle nostre famiglie, ripartenza o no, mancano i soldi per fare la spesa».

Finite le scuole, mai riaperta agli studenti l’università, i 50mila abitanti residui migrano ora verso spiagge e montagne. Ancora senza turisti e per tre mesi senza residenti, Venezia si scopre nel limbo di una transizione estiva senza precedenti. «La regola del mercato — dice Walter Zanetti, da quarant’anni fruttivendolo a Rialto — è che è vivo quando è pieno e stabile. Venezia vuota o sospesa, rivela che nemmeno il Veneto e l’Italia funzionano». In Laguna adesso la sfida non è «ripartire», ma «cosa fare» per non rimanere l’equivoco di prima.