Risultato e prossimo avversario all’ATP di Montecarlo

Lorenzo Musetti avanza ai quarti di finale del Masters 1000 di Montecarlo dopo aver battuto Matteo Berrettini in un derby azzurro. Giovedì 10 aprile, il tennista toscano ha sconfitto il romano con un punteggio di 6-3, 6-3, mostrando un alto livello di gioco. Berrettini non è riuscito a trovare contromisure efficaci, soffrendo i cambi di ritmo del suo avversario, che ha sempre risposto in modo preciso per neutralizzare il potente servizio di Matteo.

Il primo set ha visto Musetti prendere il comando immediatamente, portandosi avanti sul 4-1 e chiudendo sul 6-3. Anche nel secondo set, il copione è rimasto invariato, con Musetti che ha continuato a dominare e ha finito per vincere ancora 6-3. Berrettini ha accusato qualche problema fisico e ha richiesto un medical time out verso la fine della partita, il che ha ulteriormente influenzato la sua performance.

Con questa vittoria, Musetti si prepara ad affrontare nei quarti di finale il vincitore del match tra il portoghese Nuno Borges e il greco Stefanos Tsitsipas. Carlos Alcaraz ha anche lui proseguito il suo cammino nel torneo, avendo battuto il tedesco Daniel Altmaier con il punteggio di 6-3, 6-1. Alcaraz dovrà ora incontrare il francese Arthur Fils. La competizione si fa sempre più intensa al Masters di Montecarlo, con le speranze italiane rappresentate da Musetti e Berrettini.