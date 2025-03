risultato e avversaria nei quarti

Jasmine Paolini continua a collezionare vittorie sul circuito WTA, dopo aver superato in rimonta la giapponese Naomi Osaka agli ottavi di finale del Masters 1000 di Miami. La tennista italiana, attualmente al settimo posto nel ranking, ha vinto la partita con il punteggio di 3-6, 6-4, 6-4. Nonostante un inizio difficile, in cui ha faticato contro il ritmo e l’aggressività di Osaka, ex numero uno del mondo oggi scivolata al 61esimo posto, Paolini è riuscita a ribaltare la situazione.

Nel primo set, Osaka ha dimostrato maggiore determinazione, chiudendo il parziale a suo favore con un punteggio di 6-3. Tuttavia, la tennista azzurra ha reagito nel secondo set, migliorando il suo servizio e diversificando il suo gioco per mettere in difficoltà l’avversaria. Questa strategia ha portato Jasmine a vincere il secondo set 6-4.

Nel terzo e decisivo set, Paolini ha mantenuto alta la concentrazione e, continuando a sfruttare la sua versatilità, ha conquistato un altro 6-4, raggiungendo così i quarti di finale del torneo. Per continuare la sua corsa a Miami, Jasmine Paolini sfiderà ora una tra la statunitense Coco Gauff, attuale numero tre del mondo, e la polacca Magda Linette. La vittoria su Osaka evidenzia non solo la forza di carattere di Paolini, ma anche il suo ritorno ai vertici del tennis femminile.