Risultati Fragili e Argomenti Carenti

Dura critica da parte di Giorgia Meloni al segretario della Cgil, Maurizio Landini, riguardo all’ultimo sciopero generale, descritto come un’opposizione politica fondata su ragioni ideologiche e caratterizzato da risultati deludenti. La premier ha evidenziato la bassa adesione allo sciopero, che ha raggiunto solo il 6%, e ha affermato che molte delle rivendicazioni sindacali tradizionali sono state già soddisfatte dal suo governo.

Intervenendo a “Quarta Repubblica” su Rete 4, Meloni ha minimizzato l’importanza delle proteste di piazza, sostenendo che l’innalzamento dei toni da parte di Landini evidenzia debolezze argomentative. Secondo Meloni, le difficoltà di Landini sono dovute anche ai risultati modesti del sindacato e alla bassa partecipazione allo sciopero. La premier ha elencato vari successi del suo governo, tra cui aumenti salariali, crescita dell’occupazione, riduzione della disoccupazione e del precariato, incremento dei contratti a tempo indeterminato e sostegno all’occupazione femminile. Ha anche citato miglioramenti per le pensioni minime e un aumento del finanziamento al Fondo Sanitario Nazionale.

Meloni ha sostenuto che questi risultati rendono difficile per Landini giustificare le sue critiche nei confronti dell’attuale governo, aggiungendo che i fondi necessari per attuare tali misure sono stati recuperati dalle banche e dalle assicurazioni. Ha interrogato Landini sul perché non abbia indetto scioperi generali contro governi precedenti, come quelli di Letta, Gentiloni o Conte II, quando la situazione occupazionale era peggiore.

Meloni ha osservato che il sindacato sta affrontando una crisi di narrazione poiché molte delle storiche rivendicazioni sui diritti dei lavoratori sono state soddisfatte dal suo governo, mentre i sindacati erano impegnati in proteste generali. Inoltre, ha sottolineato l’importanza di incentivare l’occupazione rispetto a politiche basate su sussidi, affermando che il governo attuale ha aumentato l’occupazione e migliorato la condizione dei lavoratori.

Infine, Meloni ha affermato che continuerà a lavorare per i dipendenti di questa nazione, poiché ha dimostrato che incentivare il lavoro è più efficace che incoraggiare le persone a rimanere a casa, come avveniva sotto la sinistra.