Risultati elettorali a Bagno a Ripoli, trionfa Casa Riformista

Il gruppo consiliare Bagno a Ripoli al Centro esprime soddisfazione per il risultato di Casa Riformista alle recenti elezioni. Con un consenso del 21,9% nel comune, Casa Riformista si conferma come la terza forza politica, superando i partiti del centrodestra, tra cui Fratelli d’Italia e Forza Italia.

Questo risultato evidenzia l’importanza di avere candidati preparati e un progetto riformista e moderato. Casa Riformista si posiziona come secondo partito della coalizione, subito dopo il Partito Democratico. Il candidato Francesco Casini, già sindaco, ha ottenuto quasi 1.650 preferenze personali, segnalando una crescente domanda di un’area riformista a sostegno della coalizione di centrosinistra.

Secondo i rappresentanti del gruppo, è necessario costruire un’alternativa di governo forte per contrastare il centrodestra. L’unità delle forze del centrosinistra è fondamentale, ma non basta; servono proposte concrete e una visione chiara.

Il gruppo si è detto soddisfatto della riconferma di Eugenio Giani alla guida della Regione e orgoglioso dell’elezione di Francesco Casini come primo consigliere regionale di Bagno a Ripoli. Questa vittoria è vista come un inizio per continuare il progetto già avviato alle elezioni comunali, dove si è riusciti a unire le forze riformiste in un’unica lista, contribuendo al successo della coalizione.

Nei prossimi mesi, il gruppo intende rafforzare la propria presenza sul territorio e creare collegamenti tra i vari comuni del Chianti, per rappresentare al meglio le esigenze locali. Infine, esprimono un particolare ringraziamento a Francesco Casini per il suo impegno nella campagna elettorale.