Risultati dell’autopsia di Liam Payne: le cause del decesso

A quasi 24 ore dalla morte di Liam Payne, la CNN ha riportato che l’autopsia ha rivelato che l’ex cantante degli One Direction è deceduto a causa di severe ferite multiple accompagnate da emorragie interne ed esterne. Le ferite alla testa sono state indicate come decisive per il suo decesso, con una frattura significativa della base del cranio. La CNN ha annunciato che pubblicherà a breve aggiornamenti sul rapporto tossicologico, mentre l’ufficio del procuratore ha confermato che nella stanza d’hotel di Liam sono state rinvenute varie sostanze e bevande alcoliche.

Il portale Deadline ha ulteriormente analizzato i risultati dell’autopsia, evidenziando che il cantante non sembra aver tentato di proteggersi durante la caduta dal balcone del terzo piano dell’hotel CasaSur a Buenos Aires. La posizione del corpo e le lesioni suggeriscono che Payne potesse trovarsi in uno stato di semi o totale incoscienza al momento della caduta. Secondo il rapporto del procuratore, la polizia ha scoperto all’interno della stanza oggetti che suggeriscono l’uso di droghe e bevande alcoliche, oltre a evidenze di distruzione di mobili e oggetti.

Cinque testimoni, tra cui tre dipendenti dell’hotel e due donne che avevano trascorso del tempo con Payne nella sua stanza prima della tragedia, hanno fornito dichiarazioni ai pubblici ministeri. Le autorità hanno dichiarato di essere impegnate non solo a ricostruire le circostanze della morte, ma anche a valutare il possibile coinvolgimento di terzi negli eventi che hanno preceduto il decesso del famoso musicista.