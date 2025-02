Risultati della Prova Scritta del Concorso Docenti PNRR2: Dove Trovarli

Il 27 febbraio 2025 si sono concluse le prove scritte del concorso docenti PNRR2 per la scuola dell’infanzia e primaria. Il Ministero dell’Istruzione ha reso noti i risultati dei candidati, con 54.582 partecipanti e 32.077 che hanno superato la prova, corrispondente al 58,76% dei candidati. Tuttavia, il superamento dello scritto non garantisce l’accesso automatico alla prova orale, che sarà determinato a livello regionale in base ai posti disponibili.

Il concorso prevedeva 8.355 posti, sia ordinari che di sostegno. Le recenti modifiche al regolamento stabiliscono che solo i candidati con un punteggio minimo di 70/100 nella prova scritta possono accedere alla fase orale. Ulteriormente, i singoli Uffici Scolastici Regionali (USR) selezioneranno i candidati ammessi all’orale, limitando il numero a tre volte quello dei posti disponibili per ciascuna classe di concorso. Questo rappresenta un criterio più restrittivo rispetto alle edizioni precedenti, dove il punteggio minimo garantiva automaticamente l’accesso.

I punteggi minimi di ammissione all’orale varieranno a seconda della distribuzione dei candidati e dei posti in ogni regione. Le informazioni sui punteggi minimi richiesti saranno pubblicate sui siti degli USR. I candidati che hanno superato la prova scritta saranno informati tramite la loro area riservata sulla piattaforma concorsi e riceveranno una convocazione via email almeno 15 giorni prima dell’orale, contenente tutte le informazioni necessarie.