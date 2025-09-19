Risultati Champions League: Napoli e Inter in campo europeo

È iniziata la fase a gironi della Champions League. Nella prima giornata, il Napoli ha subito una sconfitta contro il Manchester City, mentre il Barcellona e l’Eintracht hanno ottenuto vittorie. Nelle partite dei giorni precedenti, l’Inter e il Paris Saint-Germain hanno conquistato tre punti, con il PSG che ha travolto l’Atalanta con un punteggio di 4-0. Anche Bayern Monaco, Real Madrid e Arsenal hanno ottenuto successi nelle loro gare. La Juventus è riuscita a pareggiare contro il Borussia Dortmund nel finale di partita.

Le prime otto squadre classificate accederanno direttamente agli ottavi di finale. Le squadre che si trovano tra la nona e la ventiquattresima posizione parteciperanno ai playoff, mentre quelle dalla venticinquesima alla trentaseiesima posizione saranno eliminate dalla competizione europea.