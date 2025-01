Risultati Auditel del 7 Gennaio: Chi Ha Vinto tra Leopardi e Zorro?

La Rai trionfa nella giornata di martedì 7 gennaio, confermandosi leader negli ascolti tv. I dati Auditel mostrano una netta vittoria nel preserale con “L’Eredità” su Rai 1 e nell’access prime time con “Affari Tuoi”, che supera “Striscia la Notizia” di Canale 5. In prima serata, il programma “Leopardi – Il poeta dell’infinito” conquista il primo posto, distaccando “Zorro – Amore e vendetta” (Canale 5) e “DiMartedì” (La7). Gli altri programmi, come “Attacco al potere 2” (Italia 1) e “Ma… diamoci del tour! In Europa” (Rai 2), rimangono molto indietro.

I dati specifici degli ascolti evidenziano che “Leopardi – Il poeta dell’infinito” ha totalizzato 4.122.000 spettatori con uno share del 24,1%. Seguono “Zorro – Amore e vendetta” con 2.161.000 spettatori (13,7%) e “DiMartedì” con 1.357.000 spettatori (8%). Per quanto riguarda i concorrenti, “Attacco al potere 2” ha registrato 1.353.000 spettatori (7%), mentre “Ma… diamoci del tour! In Europa” ha avuto 1.019.000 spettatori (5,4%).

Nell’access prime time, “Affari Tuoi” si è confermato campione con 6.554.000 spettatori (30,1%), seguito da “Cinque minuti” su Rai 1 con 5.339.000 spettatori (23,5%) e “Striscia la Notizia”, che ha raggiunto 3.137.000 spettatori (14,4%). Al di fuori del podio si trovano programmi come “Otto e mezzo” (La7) e “Un posto al sole” (Rai 3).

Nel preserale, “L’Eredità” ha ottenuto 4.868.000 spettatori (27,4%), mentre “La Ruota della Fortuna” di Canale 5 ha segnato 3.504.000 spettatori (20,7%). “L’Eredità – La sfida dei 7” ha attirato 3.307.000 spettatori (23%), mentre programmi come “TGR” e “Gira la Ruota della Fortuna” hanno avuto un buon riscontro, con 2.600.000 e 2.546.000 spettatori rispettivamente.

In sintesi, la giornata di martedì 7 gennaio ha segnato un notevole successo per la Rai, che continua a dominare il panorama televisivo con i suoi programmi, risultando vincente in tutte le fasce orarie.