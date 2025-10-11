Ristrutturazione Hotel Panorama per le Olimpiadi a Trento

L’Hotel Panorama di Sardagna verrà trasformato in una foresteria per ospitare le forze dell’ordine durante le Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Tuttavia, la situazione attuale della struttura è critica. Alberto Pedrotti, assessore all’economia del comune di Trento, ha descritto l’hotel come un “disastro”, con l’esterno e l’interno in stato di abbandono. La terrazza è inagibile e l’area è stata transennata; è evidente che è necessario un intervento di ristrutturazione significativo e non soltanto una manutenzione ordinaria.

Pedrotti, originario di Sardagna e conoscitore della situazione da anni, ha tentato di trovare soluzioni per riqualificare questa struttura storica, che affaccia sulla città di Trento. Ha sottolineato che, per riportare l’hotel alla fruibilità, è indispensabile un lavoro di ristrutturazione quasi totale, visto che già da anni l’edificio è trascurato.

La settimana scorsa, l’assessore provinciale al patrimonio e demanio, Simone Marchiori, ha annunciato che la Provincia ha esaminato a fondo la situazione dell’Hotel Panorama e ha deciso di destinarlo a foresteria per le forze di polizia durante le Olimpiadi. Ha inoltre specificato che in un secondo momento si valuterà una destinazione più stabile per il futuro dell’edificio.

Negli ultimi mesi si era parlato anche di una possibile conversione della struttura in un centro sanitario o in residenti assistenziali per anziani. Si era fatto il nome anche di un possibile acquirente privato, ma la distanza tra le valutazioni economiche della Provincia e quelle dell’interessato risulta al momento incolmabile.