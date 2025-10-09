Ristorazione italiana: un viaggio nel gusto e nella cultura

L’industria della ristorazione italiana è un pilastro fondamentale per l’economia turistica del Paese. Il Rapporto “Il potere turistico della ristorazione”, realizzato da Sociometrica per FIPE-Confcommercio, sottolinea come i turisti, sia italiani che stranieri, abbiano speso oltre 23 miliardi di euro in servizi di ristorazione, generando un valore aggiunto di 11 miliardi distribuibile in quasi 3.300 comuni turistici.

Questa ricchezza non è limitata solo alle grandi città d’arte, ma si diffonde in tutto il territorio, comprendendo anche località costiere e montane. L’importanza della clientela internazionale è evidente: nei dieci comuni con la maggiore affluenza turistica, il 67% del valore aggiunto nella ristorazione proviene da visitatori esteri, evidenziando il ruolo strategico del settore per l’attrattività globale dell’Italia.

Il rapporto mette inoltre in evidenza la dimensione culturale della cucina italiana, che agisce come un potente strumento di soft power. Con oltre 90.000 ristoranti italiani nel mondo, la cucina contribuisce a proiettare un’immagine positiva del Paese e stimola il desiderio di visitarlo. I bar italiani, in particolare, sono considerati simboli di uno stile di vita unico.

Durante la presentazione del rapporto, Lino Enrico Stoppani, Presidente di FIPE-Confcommercio, ha affermato che la ristorazione non rappresenta solo un valore economico, ma anche cultura e identità, essenziali per raccontare l’Italia e le sue destinazioni.

L’evento, moderato da Simona Tedesco, ha visto la partecipazione di figure rilevanti del settore, evidenziando la necessità di politiche che riconoscano il valore della ristorazione nell’ambito turistico, per sfruttare appieno il potenziale dell’offerta italiana.