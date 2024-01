Ristoratrice Lodi, Diaco: "Pedretti vittima cortocircuito mediatico alimentato da dittatura social"

“La reputazione, oggi più che ieri, complice il dilagare della cultura digitale, è il valore più a rischio nella nostra società”. Lo dichiara il giornalista e conduttore Pierluigi Diaco, raggiunto dall’Adnkronos per commentare la morte della signora Giovanna Pedretti. “Gli elementi a disposizione suggeriscono che la signora Giovanna Pedretti è rimasta vittima di un cortocircuito mediatico alimentato da quella che io da anni definisco la ‘dittatura social’. I media tradizionali da anni si fanno dettare l’agenda degli argomenti dal traffico di opinioni espresse da gente senza arte ne parte che si erige a giudice della vita altrui. È un allarme sociale e sarebbe il caso che si aprisse una vera e profonda riflessione pubblica”. Diaco, come è noto, non possiede alcun profilo social: “sono una inutile fiera della vanità”, aveva dichiarato in passato.