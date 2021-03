A Genova ristoratori, titolari di palestre e operatori turistici sono tornati a manifestare in piazza sotto le insegne di #protestaligure. Sono tra i 400 e i 500, partiti in corteo da piazza De Ferrari stanno percorrendo l’arteria principale della città, via XX Settembre, gridando “Libertà” e “lavoro”. La mobilitazione era partita alcune settimane fa dai ristoratori e si era poi estesa alle altre categorie bloccate dal lockdown.

“Libertà”, protesta ligure in corteo



Pur non essendo autorizzato a causa della collocazione in zona arancione della Liguria, i manifestanti hanno formato un piccolo corteo con cartelli, fischietti e con la rituale battitura delle pentole. #protestaligure è una costola del movimento #ristoratoriuniti. “Domani è il 16 domani giorno in cui scade l’Iva. Nessuno deve più pagare: i ristori non arrivano e nemmeno la cassa integrazione. Quindi non paghiamo l’Iva – ha detto uno dei ristoratori presenti che ha tenuto un breve comizio -, non paghiamo più nulla”. Alla guida del corteo Fabrizio Bogo, ristoratore. Al megafono ha detto che “se le cose continuano così, torneremo in piazza ogni lunedì”.