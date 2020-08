“L’azienda era sanissima, non c’erano debiti. Il problema è stata l’incertezza per il futuro e la mancanza di prospettive. Ora chiedo solamente rispetto per mio fratello e per la nostra famiglia. Non voglio speculazioni mediatiche né politiche. Vogliamo solamente rispetto”. Lo ha detto in un’intervista all’emittente ‘Italia 7’ il fratello del ristoratore di Firenze che si è tolto la vita oggi. Un intervento che ricostruisce i contorni di un fatto che ha sconvolto la città. “Tutto quello che è stato scritto sui giornali e sulla stampa è sbagliato – ha continuato -. Le difficoltà economiche per fortuna non c’erano perché l’azienda è sanissima, di famiglia. Non sono mai stati fatti debiti, prestiti, fino al momento del lockdown: l’azienda era completamente sana, poi un mese e mezzo prima della chiusura è stato acquistato il fondo da parte di mio fratello con il leasing d’azienda, a nome suo”.

