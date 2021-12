Ci sono 4 ristoranti italiani tra i 100 migliori locali vegetariani e vegani nel mondo. La classifica è stata stilata dall’associazione We Are Smart World. La Distillerie di Bourlingster in Lussemburgo si piazza sul podio. Piazza Duomo dello Chef Enrico Crippa ad Alba si piazza al quarto posto della classifica, al 12esimo posto nella classifica della Green Guide 2021 (ma secondo nella classifica dei ristoranti italiani) c’è il Joia di Milano guidato dallo Chef Pietro Leemann. Si aggiudica il terzo posto tra gli italiani e il 21esimo nella classifica globale il ristorante Arnolfo di Colle Val d’Elsa (Siena) dello chef Gaetano Trovato. In 30esima posizione c’è La Madernassa di Guarene (Cuneo), due stelle, con lo Chef Michelangelo Mammoliti.