Cucina

Ristoranti da Scoprire in Liguria Piemonte e Valle d’Aosta

Claudio Porchia, presidente dell’associazione, sottolinea l’importanza di questa edizione della guida, che celebra il suo dodicesimo anno, diventando un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina e della tradizione gastronomica regionale.

La guida, disponibile in versione digitale, offre un viaggio tra i migliori ristoranti della Liguria, Piemonte e Valle d’Aosta, noti per la qualità della cucina e un’accoglienza autentica. Questa è garantita tramite un Decalogo del Buon Accogliere creato dall’esperta di galateo Barbara Ronchi della Rocca. La copertina verde riconosce i ristoranti che si impegnano per la sostenibilità ambientale.

Quest’anno si segnala l’aggiunta di quindici nuovi ristoranti, portando il totale a 120, con l’inclusione del Canavese, una zona in crescita dal punto di vista turistico ed enogastronomico. Questo dimostra la volontà dell’associazione di valorizzare anche i territori meno noti ma ricchi di tradizioni.

Un aspetto distintivo della guida è la sua edizione trilingue, in italiano, inglese e francese, molto apprezzata dai turisti, specialmente dalla clientela francese. Ogni ristorante viene presentato attraverso schede descrittive dettagliate che includono informazioni pratiche e i nomi dei protagonisti di sala e cucina, senza classifiche o punteggi, per promuovere autentici itinerari gastronomici.

Grafici simboli consentono una lettura immediata delle offerte, come menu vegetariani, spazi per bambini e Wi-Fi. Un’icona particolare indica gli chef che utilizzano fiori eduli, una tendenza promossa dall’associazione.

La guida è realizzata grazie al contributo degli sponsor, permettendo pubblicazione senza costi per i ristoranti, garantendo così indipendenza e trasparenza. È disponibile anche online sul sito della casa editrice Excalibur di Milano, per un viaggio tra sapori e bellezze territoriali.

