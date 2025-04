Ristorante Pipero: 1000 Euro per Provare il Menù Degustazione, Scopri Come Candidarti

InfoJobs offre l’opportunità di vivere un giorno da sogno nel ristorante stellato Pipero a Roma come tester. Non è richiesta esperienza pregressa né residenza in un luogo specifico, ma è fondamentale avere una passione per la ristorazione e la cucina. Il compenso per questa esperienza è di 1.000 euro netti per una giornata di lavoro.

Il tester avrà la possibilità di provare un menù degustazione di 10 portate e di condividere feedback sull’esperienza, contribuendo anche alla creazione di contenuti. Questa opportunità potrebbe interessare anche influencer e professionisti del settore. Inoltre, il candidato selezionato avrà l’opportunità di esplorare vari aspetti della ristorazione, dall’organizzazione della sala alla preparazione dei piatti, per vivere un’autentica esperienza culinaria.

L’annuncio è aperto a entrambi i sessi, a persone di tutte le età e nazionalità, in conformità con le leggi italiane. Tuttavia, sarà selezionato solo un fortunato candidato.

Il ristorante Pipero, situato nel corso Vittorio Emanuele a Roma, è famoso per la sua cucina gourmet. Alessandro Pipero, proprietario e chef, è un imprenditore e sommelier di rinomata eccellenza nella ristorazione italiana, con numerosi premi e riconoscimenti. È anche docente nel settore gastronomico e ha contribuito all’educazione di nuovi talenti nel campo della ristorazione. Il ristorante ha ricevuto la Stella Michelin 2024 e il premio “The best chef”, rendendolo un’istituzione nel panorama culinario di Roma.