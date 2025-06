Ristorante Il Pievano: Innovazione e Tradizione in Chianti

Il ristorante stellato Il Pievano, situato all’interno del luxury hotel Castello di Spaltenna, ha riaperto per la stagione con Antonio Iacoviello come chef. Proveniente da Tokyo, dove ha guidato Gucci Osteria alla conquista di una stella Michelin nel 2023, Iacoviello porta con sé un forte rispetto per gli ingredienti e una disciplina rigorosa. A Il Pievano, interpreta il patrimonio culinario italiano attraverso tecniche giapponesi, enfatizzando stagionalità e tracciabilità.

Il ristorante, che occupa il refettorio di un antico monastero, offre tre menu degustazione: “Sempre Verde”, dedicato al giardino del castello; “Un Amore Carnale”, che celebra la tradizione toscana della carne; e “Ricomincio da Tre”, ispirato all’omonimo film di Massimo Troisi, che segue uno stile omakase. Nel menu vegetariano, la Pasta e Fagioli viene reinterpretata in una versione leggera e aromatica. Tra le proposte di carne, l’”Anatra in Tre Atti” esplora diverse preparazioni della selvaggina.

Antonio collabora con produttori locali per ottenere fino al 90% degli ingredienti. La carta dei vini si concentra su etichette italiane, con una forte selezione di vini toscani, compresi quelli della casa “Vini del Castello di Spaltenna”.

Oltre al ristorante, Iacoviello gestirà l’Osteria, che offrirà un menu quotidiano. Il Castello, con 39 camere eleganti, una spa e nuove strutture ristrutturate, crea un’esperienza di alta classe in un contesto incantevole nel Chianti.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.lucianopignataro.it