Ristorante Anna Ghisolfi entra in Teritoria

Il ristorante di Anna Ghisolfi entra ufficialmente nella rete di Teritoria, un’associazione internazionale di ristoranti e alberghi guidata da Alain Ducasse. Questo ingresso rappresenta un riconoscimento di grande rilievo per la chef tortonese, in quanto Teritoria seleziona esclusivamente realtà che rispondono a criteri precisi come l’eccellenza della proposta gastronomica, il forte legame con il territorio e l’unicità di una cucina identitaria.

Alla base della scelta ci sono caratteristiche che contraddistinguono il lavoro di Anna Ghisolfi, come piatti non scontati e profondamente personali. La chef ha commentato l’ingresso nella rete esprimendo la sua felicità, poiché rappresenta un’opportunità straordinaria per raccontare il territorio da cui proviene attraverso la sua cucina. Condividere la sua visione con una rete di professionisti che credono nel valore dell’identità, delle radici e della cultura gastronomica è per lei motivo di grande orgoglio.

L’ingresso nella rete Teritoria rappresenta il primo passo di un percorso che porterà la chef a creare sinergie con altri ristoranti coinvolti nel progetto in tutta Europa e nel mondo. Il riconoscimento non premia soltanto l’eccezionale lavoro svolto dalla chef, ma sottolinea anche la straordinaria crescita del territorio di Tortona, che si sta affermando come uno dei poli gastronomici più interessanti e dinamici d’Italia e d’Europa.