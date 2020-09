(What’s the Story) Morning Glory? degli Oasis compie 25 anni: iniziano le celebrazioni per l’importante anniversario dell’album pubblicato nel 1995.

Il prossimo 2 ottobre 2020 scocca il 25° anniversario dall’uscita di (What’s the Story) Morning Glory?, album degli Oasis, pubblicato nel 1995, che resta uno dei più grandi album della sua epoca e un classico del Britpop fino ad oggi. L’album – che ha dato al mondo Wonderwall, Champagne Supernova e Don’t Look Back in Anger – ha permesso anche ai fratelli Gallagher di ottenere un posto tutto loro nella storia della musica.

Per celebrare questo importante, evento gli Oasis pubblicheranno una speciale ristampa in vinile dell’album, come un picture disc in edizione limitata e un vinile argento da 2 LP. Come ricorderanno i fan, questa sarà la seconda ristampa dell’album, poiché gli Oasis hanno anche pubblicato una versione rimasterizzata nel 2014. Ad accompagnare la notizia dell’uscita del vinile per il 25° anniversario, c’è l’anticipazione di “attività celebrativa speciale“.

Oasis, l’album (What’s the Story) Morning Glory? compie 25 anni

(What’s The Story) Morning Glory? degli Oasis compie 25 anni. Il secondo album in studio della band di Manchester compierà un quarto di secolo con un’uscita speciale in vinile e altri dischi che usciranno il 2 ottobre 2020, lo stesso giorno in cui è stato pubblicato – per la prima volta – il lavoro discografico nel 1995.

Il video di Wonderwall:

Il disco sarà disponibile su un doppio LP color argento e un picture disc su vinile, che includerà anche una replica dei testi scritti a mano di Noel Gallagher per Wonderwall.

Oasis, qualche curiosità sull’iconico album (What’s The Story) Morning Glory?

Prodotto da Noel Gallagher e Owen Morris, (What’s The Story) Morning Glory? è stato registrato presso gli iconici Rockfield Studios di Monmouth, situati nel Galles, ed è stato ultimato in soli 12 giorni, in soli due mesi, tra il mese maggio e quello di giugno del 1995. L’album – che contiene pezzi come Roll With It, Wonderwall, Don’t Look Back In Anger, Some Might Say, Morning Glory e Champagne Supernova – è il quinto album più venduto di tutti i tempi nel Regno Unito e l’album più acquistato degli anni Novanta, a livello mondiale.

L’album – che ha definito un’epoca – è entrato nella classifica degli album del Regno Unito alla posizione numero 1 con 269.000 mila vendite, trascorrendo, infine, dieci settimane in cima alle classifiche.