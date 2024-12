Rissa tra ragazzi nel centro di Treviso, grave un 22enne

Un giovane di 22 anni è stato gravemente ferito al collo con un coccio di bottiglia durante una rissa avvenuta poco prima delle 22 in via Castelmenardo, nel centro di Treviso. L’alterco ha coinvolto circa dieci ragazzi, alcuni dei quali minorenni. Il giovane italiano ha perso molto sangue e versa attualmente in condizioni critiche. La Squadra mobile di Treviso ha già identificato e fermato i partecipanti alla rissa.

I motivi alla base dell’episodio sembrano essere legati a questioni di stupefacenti. I fermati sono tutti stranieri di seconda generazione e non residenti a Treviso, tra i quali ci sono anche almeno tre ragazze minorenni. Il sindaco di Treviso, Mario Conte, ha commentato la situazione dicendo che la città è sicura e non è abituata a eventi di questo tipo. Ha espresso rammarico per il fatto che tanto la vittima quanto gli aggressori sono giovani che ora hanno rovinato le proprie vite.

Conte ha descritto la rissa come un episodio che conferisce un’immagine di degrado sociale alla città, un’immagine che non ritiene appartenere a Treviso. Ha invitato a riflettere sul perché questi eventi accadano con sempre maggiore frequenza, citando precedenti episodi in altre città, come Padova.

Secondo il sindaco, c’è un problema più profondo che riguarda la mente di questi giovani. Ha sottolineato l’influenza delle tecnologie e dei social media, che bombardano i ragazzi con immagini e messaggi violenti. Ha notato come la musica che ascoltano parli spesso di violenza, droga e comportamenti devianti, suggerendo che questi fattori contribuiscono a modellare le loro attitudini e comportamenti.

In conclusione, l’episodio rappresenta non solo una grave violazione della sicurezza, ma solleva anche questioni più ampie riguardo l’educazione e l’orientamento dei giovani in una società sempre più influenzata da contenuti negativi. È fondamentale che la comunità si unisca per capire e prevenire tali eventi, affinché ci sia una riflessione collettiva su cosa possa essere fatto per migliorare la situazione.