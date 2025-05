Rissa tra mamme dopo gara di nuoto a Bordighera: caos!

Un episodio di violenza si è verificato al palazzetto dello sport di Bordighera, in Liguria, al termine di una gara di nuoto tra bambini. Due madri, coinvolte nella competizione, sono entrate in un’accesa discussione negli spogliatoi, che in breve si è trasformata in una violenta rissa, con morsi, graffi e tirate di capelli.

I piccoli nuotatori, spaventati dalle urla, hanno iniziato a gridare, richiamando l’attenzione di altri genitori presenti. Una madre ha tentato di separare le due litiganti, ma è stata anch’essa vittima di graffi. Nel corso dello scontro, una delle donne ha subito una profonda ferita alla mano, provocata da un morso dell’altra, e ha richiesto assistenza medica, venendo trasportata in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale di Bordighera.

La rissa ha suscitato sconcerto tra i presenti e ha portato all’intervento dei Carabinieri, che hanno raccolto le testimonianze e identificato le protagoniste dell’incidente. Al momento, si indaga sulle cause che hanno scatenato l’alterco. L’episodio ha segnato la conclusione anticipata dell’evento sportivo e ha lasciato i bambini visibilmente scossi.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.virgilio.it