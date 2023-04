Rissa sfiorata tra due gieffine dopo la finale del GF Vip: scoop di un ex gieffino

A differenza di altre edizioni del GF Vip, quest’anno gli animi non si sono placati nemmeno per la finale. I gieffini sono rimasti spaccati in due gruppi e le antipatie non sono svanite. Sembra addirittura che ci sia stata una lite post puntata. Biagio D’Anelli ha parlato di una rissa sfiorata tra due concorrenti del reality.

“Rissa sfiorata” tra Micol e Antonella, il rumor lanciato da D’Anelli.

In una serie di storie Instagram Biagio D’Anelli ha dichiarato che ci sarebbe stata una rissa sfiorata tra Micol Incorvaia e Antonella Fiordelisi.

“Annuncio, annuncio, annuncio. Ieri dopo sei mesi è terminato il Grande Fratello Vip. Post puntata, quando tutti i lustrini, le paillettes e le luci si sono spente, c’è stata una rissa sfiorata tra Micol Incorvaia e Antonella Fiordelisi. Sì una lite molto accesa tra le due ragazze. Ma voi mi dovete dire a me, due donne, è finito il reality, ma perché non ve ne andate con i vostri compagni in hotel a festeggiare la fine di un’edizione? Ma perché deve quasi partire una rissa tra due donne? Me lo fate capire? Diverbio acceso. Le hanno dovute dividere. Scoop sensazionale. Bah, per me una cafonata pazzesca”.

Per adesso le due protagoniste di questa indiscrezione non hanno commentato la notizia. Diciamo che se anche ci fosse stato un battibecco non sarebbe una grossa sorpresa. Antonella infatti ha continuato a punzecchiare la finalista anche durante l’ultima puntata del GF Vip.

Interpellata da Alfonso Signorini, l’ex fidanzata di Francesco Chiofalo ha commentato così la coppia formata da Micol e Tavassi: “Se quello suo e di Tavassi è amore? Glielo auguro, non lo so vedremo fuori. Io però dentro la casa devo dire che non ho visto grandi cose. Però staremo a vedere adesso. Le auguro di vivere una storia d’amore come la mia. Chissà, non so dirti Alfonso se è vero amore o meno“.