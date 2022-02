Uomini e Donne, anticipazioni inaspettate vedono un nuovo scontro tra due cavalieri del Trono Over. A mostrare ancora una volta i loro caratteri forti ma soprattutto il loro modo di fare a volte esagerato, sono Armando Incarnato e Biagio Di Maro.

Il programma condotto da Maria De Filippi prosegue a gonfie vele e sono tantissime le novità che avremo modo di vedere nel corso delle prossime settimane. Le anticipazioni però, ci hanno già fornito uno colpo di scena inaspettato finito nel peggiore dei modi.

La registrazione avvenuta giovedì 3 febbraio ha sfiorato ancora una volta la rissa. Nel corso degli anni sono tantissimi i cavalieri, i corteggiatori e i tronisti del programma che hanno dato vita a discussioni che non si sono fermate alle sole parole. Questa volta, a creare una fortissima tensione all’interno dello studio sono stati Armando Incarnato e Biagio Di Maro.

I due cavalieri del famoso Trono Over non sono mai andati d’accordo e stando a quanto riporta in anteprima il Vicolo delle News, avrebbero dato vita ad un’accesa e animata discussione. A scatenare la rabbia di Armando e di conseguenza lo scontro con Biagio, è il giovane tronista Matteo Ranieri.

Uomini e Donne anticipazioni: rissa sfiorata tra Armando e Biagio

Le anticipazioni delle prossime settimane vedono protagonista un triangolo formato da Matteo, Armando e la corteggiatrice Denise. Quest’ultima infatti, una volta terminata la puntata scorsa si è fermata a parlare con il cavaliere del Trono Over respingendo ogni tipo di approccio.

Nonostante la sua presa di posizione l’intero studio, gli stessi opinionisti hanno accusato la giovane Denise di giocare sull’interesse provato da Armando nei suoi confronti.

Una volta tornato in studio Biagio ha chiesto di poter ballare una specifica canzone insieme ad una dama. È proprio in quel momento che si è scatenata una discussione senza precedenti innescata da Armando Incarnato. Quest’ultimo ha accusato Di Maro di aver scelto quella canzone perché pagato per sponsorizzarla, la stessa che Armando avrebbe invece rifiutato.

Un botta e risposta che ha generato una discussione senza precedenti sfiorata quasi in una rissa. Per fortuna però, Maria De Filippi e i due opinionisti sono riusciti a riportare la serenità in studio evitando il peggio.