Rissa sfiorata nella casa del GF Vip: immagini mai viste, parla Signorini

Giovedì notte nella casa del Grande Fratello Vip due inquilini hanno sfiorato la rissa. Quai tutti i gieffini erano in giardino, quando dal salone sono arrivate delle urla e i ragazzi sono corsi dentro: “Amaurys no, cosa fai calmati!” La litigata infatti era tra Charlie Gnocchi e Amaurys Perez. Tutto è nato perché il comico avrebbe chiesto al coinquilino di non parlare più di Marco Bellavia per evitare scivoloni. Lo sportivo però non l’ha presa bene ed ha iniziato a gridare: “Sei un falso di m**da, un tuttologo del ca**o! Non mi faccio dire da te cosa devo o non devo dire smettila. Non mi dire cosa devo fare che mi incavolo“. Fortunatamente con l’intervento di Carolina Marconi, Amaurys si è calmato ed è stata scongiurata la rissa.

La gieffina però ha rimproverato Perez: “Avevi un tono esagerato, mi hai spaventata. Sei stato violento e autoritario. Tu non ti rendi conto di com’eri. Io in passato ho subito violenza fisica e verbale e vederti così mi ha colpita. Devi darti una calmata perché hai fatto troppo. Devi fidarti di me che ti voglio bene“.

Rissa sfiorata al GF Vip, parla Signorini: “Immagini inedite di ciò che è successo”.

Durante il daytime di oggi pomeriggio Alfonso Signorini ha svelato che nella puntata di stasera vedremo le immagini inedite della violenta lite tra Perez e Gnocchi. Anche il conduttore ha parlato di ‘rissa sfiorata’ e questo spiega la preoccupazione dei gieffini.

“Parleremo di un tema davvero importante. Si tratta di una lite che è degenerata in una discussione animatissima tra Amaurys Perez e Charlie Gnocchi. Le immagini che manderemo stasera in onda non sono mai state trasmesse. Nessuno le ha viste prima d’ora. Quindi è la prima volta che vedremo come sono andate davvero le cose tra loro due. Vi assicuro che ne parleremo con i diretti interessati perché hanno davvero sfiorato una rissa”.

La temperatura nella Casa è ancora altissima: scopriamo i temi caldi di questa sera con il nostro @alfosignorini! 🔥 Vi aspettiamo in prima serata su #Canale5 e live su @MedInfinityIT con #GFVIP! pic.twitter.com/jfiipcqTmt — Grande Fratello (@GrandeFratello) October 24, 2022

Ed è vero che nessuno ha mai visto questa catfight, perché la regia giovedì notte ha inquadrato un piccione per 10 minuti…