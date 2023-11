Rissa sfiorata fra Mammucari e Caprarica: “Faccia a faccia, Teo portato via”

Cosa è successo fra Teo Mammucari e Antonio Caprarica nel backstage della quarta puntata di Ballando con le Stelle? DavideMaggio.it ha parlato addirittura di rissa sfiorata.

“DavideMaggio.it vi svela un retroscena alquanto infuocato: tra i due c’è stato uno scontro che è andato ben oltre le “brutte parole”, al punto dall’essere fisicamente separati. Tutto è nato dopo l’esibizione in pista di Mammucari, che ancora una volta, tra il serio e il faceto, ha avuto pareri discordanti con alcuni giurati, su tutti Selvaggia Lucarelli, rei di avergli preferito Caprarica. E’ qui che parte l’invettiva di Teo, con Antonio che dalla sala delle stelle guarda e ascolta”.

Fra le frasi poco carine che Mammucari ha pronunciato su Caprarica (palesemente ironiche, ma a quanto pare l’ex mezzobusto del Tg1 le ha prese sul personale) ci sono: “Caprarica è un tronco / un cane / un molosso“. Aggettivi che il giornalista ha subito rispedito al mittente durante la diretta: “Io sono un molosso ma gentiluomo. Tu sei un po’ cafone. E secondo me faresti bene a prendere qualche lezione di buone maniere. Mi hai scocciato“.

Un battibecco avvenuto a distanza con Teo in studio e Antonio nella sala delle stelle. Ma quando Mammucari è rientrato in quella sala sarebbe successo il patatrac. Parola di DavideMaggio.it.

“Rientrato in sala delle stelle, Mammuccari si è imbattuto in un inferocito Caprarica e i due hanno iniziato a dirsele di santa ragione. Gli insulti, però, a un certo punto sono stati tali da portarli ad un faccia a faccia troppo ravvicinato; i presenti si sono visti costretti a separarli fisicamente. Teo, piuttosto alterato, è stato persino portato via dalla sala delle stelle”.