Rissa in ospedale: medico aggredisce il padre di un bambino dopo un’attesa di sei ore per dolori addominali

Un padre di un bambino di 7 anni ha raccontato la sua esperienza negativa in una lettera alla direzione sanitaria dell’ospedale Sacro Cuore Gesù di Gallipoli, dopo che avrebbe subito un’aggressione da parte di un medico. Il tecnico radiologo, che lavora per l’Asl 3 di Torino e si trovava in Salento per le vacanze natalizie, si era recato al pronto soccorso con il figlio, che accusava dolori addominali, probabilmente causati da un’intossicazione alimentare.

Nella sua lettera, il padre descrive l’accaduto avvenuto la sera del 29 dicembre. Dopo essere stati registrati in ospedale alle 21.12, il bambinocome paziente pediatrico viene indirizzato al reparto di Pediatria. Un medico prescrive delle analisi del sangue e richiede un’ecografia addominale per il piccolo paziente. Tuttavia, dopo circa due ore di attesa, il medico di guardia comunica che sarebbe necessario un ricovero di tre giorni per effettuare l’esame.

Il padre chiede di attendere i risultati degli esami del sangue prima di decidere sul ricovero, ma a questo punto il medico reagisce in modo aggressivo, spingendo il tecnico radiologo e allontanandolo dalla sala visite, nonostante l’uomo tenesse il bambino in braccio. La situazione sarebbe degenerata talmente tanto da richiedere l’intervento di guardie di sicurezza.

Il padre, chiarendo ulteriormente la sua disavventura, racconta di essere rimasto per sei ore fuori al freddo con il figlio in condizioni di disagio, dato che il medico non consentiva di rimanere nella corsia del pronto soccorso. In aggiunta, l’uomo accusa il medico di aver alterato le dimissioni, cambiando la descrizione nel diario clinico rispetto a quanto comunicato verbalmente, omettendo di chiarire che l’ecografia fosse subordinata a un ricovero di almeno tre giorni.

Il tecnico radiologo, con oltre vent’anni di esperienza nel settore, esprime il suo disprezzo per l’accaduto e per il comportamento del dottore, sottolineando il mancato rispetto dei protocolli medici e burocratici. Sta valutando la possibilità di presentare una denuncia per l’accaduto.