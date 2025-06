Rissa eleganza al Royal Ascot: schiaffi tra gentleman!

Il 20 giugno 2025, durante il Royal Ascot, un’importante manifestazione ippica nel Berkshire, si è verificata una rissa tra due spettatori. Il Royal Ascot, fondato dalla Regina Anna nel 1711, è noto per i suoi eleganti cappelli e il dress code rigoroso. Un video, condiviso sui social e ripreso dai tabloid, mostra i due uomini in giacca e cravatta coinvolti in una colluttazione, con pugni e schiaffi. Uno dei partecipanti, vestito di grigio, ha sopraffatto l’altro, che è uscito sanguinante dall’incidente. Gli astanti hanno tentato di separare i due uomini, ma l’evento ha lasciato gli spettatori, appartenenti all’alta società, scioccati.

Le cause della rissa rimangono poco chiare. Secondo il Sun, non è la prima volta che si verificano episodi simili durante il Royal Ascot; già nel 2024, un altro spettatore era uscito imbrattato di sangue. Il Daily Mail scherza sull’ipotesi che il caldo eccessivo, con temperature di 28°C, insieme a qualche bicchiere di champagne di troppo, possano aver contribuito all’alterazione degli animi.

Mentre la rissa infuriava, una folla di vip e reali attendeva ignara l’arrivo di Re Carlo III e della Regina Camilla, che stavano per effettuare la tradizionale processione in carrozza. L’episodio ha suscitato preoccupazione per il potenziale imbarazzo che i reali avrebbero potuto subire assistendo alla scena.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.quotidiano.net