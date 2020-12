Sono finora sette i giovani, tra i 20 e i 29 anni, denunciati dai Carabinieri all’autorità giudiziaria per aver partecipato alla maxirissa della vigilia di Natale a Ercolano. Le indagini dei militari della compagnia di Torre del Greco si concentrano sull’esame dei filmati di sorveglianza disponibili in zona, mentre vengono ascoltati anche i giovani finora identificati: l’obiettivo è dare un nome a tutti coloro che, probabilmente rispondendo a una sfida lanciata via social come avvenuto nei giorni scorsi a Roma, si sono affrontati per le strade del centro in un giorno di zona rossa, ignorando il lockdown.

I video

I sette denunciati hanno tra i 20 e i 29 anni. Il video della rissa, girato da un residente nella piazza in cui si è consumata, è diventato virale nei social e ha fatto partire le indagini. Non c’è ancora chiarezza sul movente, forse legato a un contrasto precedente tra gruppi di ragazzi di Ercolano e della vicina Portici, una vettura parcheggiata in doppia fila, e molto probabilmente maturato anche con un appuntamento via chat.

Un secondo video, questo relativo alla rissa ripresa da un’altra angolazione con un audio nel quale si sente uno sparo, si riferisce al fatto che durante lo scontro tra gruppi di ragazzi un agente della polizia locale avrebbe tentato di sgomberare la strada sparando un colpo in aria.

La rissa e le denunce non sono legate invece a un terzo video che sta circolando su Fb e Tik tok in cui si vedono scooter sfilare davanti la caserma della tenenza dei carabinieri di Ercolano mentre persone a bordo senza mascherina suonano i clacson all’impazzata.

Da accertamenti eseguiti dai carabinieri di Torre del Greco, è emerso che il filmato è stato postato da un 17enne sul suo profilo Tik Tok il 24 ottobre scorso, giorno in cui sia a Ercolano che a Napoli si erano verificate delle manifestazioni di piazza per le preannunciate restrizioni del presidente della Regione Campania al fine di limitare il contagio da Covid-19.