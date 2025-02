Rissa a piazza Bellini: turisti tedeschi aggrediti con bottiglie di vetro, un ferito grave

Tre turisti tedeschi sono stati aggrediti durante una rissa avvenuta in piazza Bellini a Napoli tra la notte del 1 e 2 febbraio. Durante l’incidente, uno dei turisti ha subito una grave ferita alla gola ed è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Cardarelli, dove attualmente è ricoverato in prognosi riservata. Il secondo turista ha riportato una contusione al volto ed è stato dimesso dall’ospedale Pellegrini con una prognosi di 30 giorni. Il terzo amico, invece, ha rifiutato di ricevere cure mediche.

Le cause della rissa rimangono misteriose e i carabinieri della compagnia di Napoli centro sono al lavoro per ricostruire la dinamica degli eventi e identificare i responsabili. Al momento, le indagini sono in corso e la situazione è in aggiornamento.

L’incidente ha suscitato preoccupazione, sia per la violenza dell’episodio sia per la sicurezza dei turisti nella città. Gli agenti stanno raccogliendo testimonianze e immagini delle telecamere di sorveglianza per fare chiarezza su quanto accaduto.

La vicenda evidenzia, ancora una volta, la necessità di garantire un ambiente sicuro per i visitatori e di affrontare le problematiche legate alla sicurezza pubblica. Le autorità locali si sono dichiarate impegnate a risolvere la questione e a prevenire futuri episodi di violenza nel centro della città.

Rimangono attivi i controlli di polizia nella zona per garantire la tranquillità dei cittadini e dei turisti. La speranza è che, attraverso le indagini, si possa giungere a una rapida identificazione dei colpevoli e che si possano prendere misure adeguate per evitare simili incidenti in futuro.