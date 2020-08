“Mi hanno picchiato molto sulle gambe, ero in preda al panico. Paura, paura per la mia vita. Mi sono trovato in una situazione che poteva succedere a chiunque e ovunque. Io so cosa è successo quella notte, so la verità”. Il capitano del Manchester United Harry Maguire, protagonista di una disavventura in Grecia che gli è costata una condanna a 21 mesi e 10 giorni di reclusione -pena sospesa- dopo l’accusa di rissa con alcuni turisti e la polizia di Mykonos e tentata corruzione, racconta alla Bbc la “wild night” passata insieme al fratello e un amico sull’isola dell’Egeo. “Non sento di dovermi scusare con nessuno: le scuse si fanno quando hai fatto qualcosa di sbagliato. Non lo auguro a nessuno. Ovviamente la situazione ha reso le cose difficili per uno dei club più grandi del mondo, quindi mi dispiace aver messo in mezzo i tifosi e la società, ma non ho fatto nulla di sbagliato”.

