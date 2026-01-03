Rissa a Bar Centrale

Nella trasmissione “Ra*i Bar Centrale” condotta da Elisa Isoardi, è scoppiata una rissa verbale inaspettata tra Serena Bortone e Rosanna Lambertucci mentre discutevano sul divario di genere. Il confronto è iniziato come una discussione normale, ma si è rapidamente trasformato in una bagarre, con le due donne che hanno perso le staffe davanti a una Isoardi basita e disorientata.

Serena Bortone ha fatto notare che i lavori di basso profilo sono svolti al 70% dalle donne e che, nonostante le stesse retribuzioni, le donne sono relegata a ruoli di livello inferiore rispetto agli uomini. Rosanna Lambertucci ha ribattuto affermando che le donne sono “avanti” e che presto supereranno gli uomini anche nei salari. Bortone ha quindi fatto notare che i ruoli di vertice vengono principalmente ricoperti dagli uomini, ma Lambertucci non ha confermato, affermando che le donne sono straordinarie e stanno andando avanti.

La discussione è diventata sempre più accesa, con Bortone che ha continuato a snocciolare dati precisi, come il tasso di occupazione femminile al 53% contro quello maschile al 70%, e Lambertucci che ha mantenuto la sua linea, senza sostenere le sue opinioni con dati concreti. La saggista ha anche affermato che ci potrebbero essere donne che non vogliono lavorare e che gli uomini non sono portati a fare certi lavori.

Bortone ha perso la pazienza e ha iniziato a incalzare Lambertucci, che ha continuato a mantenere la sua linea. La discussione è diventata sempre più personale e i toni si sono alzati, con Elisa Isoardi che ha tentato di riportare la calma, senza ottenere il risultato sperato. Bortone ha anche affermato che Lambertucci non è una vera femminista, scatenando la reazione infuriata della saggista. Alla fine, Elisa Isoardi è intervenuta per fermare la discussione, affermando “Non facciamo questo, ora basta ok?”.