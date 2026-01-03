13.4 C
Roma
sabato – 3 Gennaio 2026
Gossip

Rissa a Bar Centrale

Da stranotizie
Rissa a Bar Centrale

Nella trasmissione “Ra*i Bar Centrale” condotta da Elisa Isoardi, è scoppiata una rissa verbale inaspettata tra Serena Bortone e Rosanna Lambertucci mentre discutevano sul divario di genere. Il confronto è iniziato come una discussione normale, ma si è rapidamente trasformato in una bagarre, con le due donne che hanno perso le staffe davanti a una Isoardi basita e disorientata.

Serena Bortone ha fatto notare che i lavori di basso profilo sono svolti al 70% dalle donne e che, nonostante le stesse retribuzioni, le donne sono relegata a ruoli di livello inferiore rispetto agli uomini. Rosanna Lambertucci ha ribattuto affermando che le donne sono “avanti” e che presto supereranno gli uomini anche nei salari. Bortone ha quindi fatto notare che i ruoli di vertice vengono principalmente ricoperti dagli uomini, ma Lambertucci non ha confermato, affermando che le donne sono straordinarie e stanno andando avanti.

La discussione è diventata sempre più accesa, con Bortone che ha continuato a snocciolare dati precisi, come il tasso di occupazione femminile al 53% contro quello maschile al 70%, e Lambertucci che ha mantenuto la sua linea, senza sostenere le sue opinioni con dati concreti. La saggista ha anche affermato che ci potrebbero essere donne che non vogliono lavorare e che gli uomini non sono portati a fare certi lavori.

Bortone ha perso la pazienza e ha iniziato a incalzare Lambertucci, che ha continuato a mantenere la sua linea. La discussione è diventata sempre più personale e i toni si sono alzati, con Elisa Isoardi che ha tentato di riportare la calma, senza ottenere il risultato sperato. Bortone ha anche affermato che Lambertucci non è una vera femminista, scatenando la reazione infuriata della saggista. Alla fine, Elisa Isoardi è intervenuta per fermare la discussione, affermando “Non facciamo questo, ora basta ok?”.

Articolo precedente
Vigili del Fuoco Svizzera: Omaggio alle Vittime Incendio
Articolo successivo
La Finale della Coppa: FC vs Liverpool
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.