Risposta e frecciatine di Greta ad Angelica e il suo fidanzato Riccardo

“Io non accetto proprio la morale da una donna che ha fatto la tentatrice a Temptation Island“: con queste parole Riccardo Romagnoli, fidanzato di Angelica Baraldi, ha commentato in maniera pungente Greta Rossetti. E ovviamente la risposta di quest’ultima non è tardata ad arrivare.

Riccardo Romagnoli, il fidanzato di Angelica asfalta Greta: “Morale da una di Temptation Island” #GrandeFratello https://t.co/6IbJ1OUg6d — BICCY.IT (@BITCHYFit) November 7, 2023

Il tutto è nato dall’ingresso di Greta Rossetti nella casa del Grande Fratello e dal suo confronto con Angelica Baraldi a cui ha dato della gatta morta. Una definizione che non è piaciuta al suo fidanzato Riccardo Romagnoli che, parlando con Angelica, si è espresso con la frase sopra-riportata.

La frase è stata udita in un secondo momento anche da Greta, che via Instagram, ha replicato.

“Per le parole di quel ragazzo che mi state dicendo che non si capisce se è il fidanzato o no di Angelica, ma problemi loro, le trovo solo un po’ viscide. Giudicare una persona perché ha fatto un programma, tra l’altro bellissimo e spettacolare che consiglio a tutti perché ha fatto rinascere. Si commenta da solo anche lui. Com’è il detto? Si piglia chi si rassomiglia. Se stanno veramente insieme però, dato che non si sono dati neanche un bacio. Ma come ho detto, problemi loro”.

La Rossetti ha poi concluso: “Ora penso solo a Mirko, è stata una serata impegnativa“.

Ovviamente i più attenti non hanno non potuto notare tutte le frecciatine lanciate da Greta ad Angelica e Riccardo. I due, infatti, non si sarebbero mai detti ‘ti amo’ in sette anni di relazione e durante l’incontro nella Casa non si sarebbero scambiati neanche un bacio a stampo. Anche sui social la loro storia è inesistente, né lei né lui hanno foto dell’altro nel feed di Instagram e/o storie insieme.