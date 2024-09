Risposta di Maria Rosaria Boccia

Il caso di Gennaro Sangiuliano, ex ministro della Cultura, continua a destare attenzione. Sangiuliano ha rassegnato le dimissioni a causa di uno scandalo legato all’influencer Maria Rosaria Boccia, ma la situazione ha suscitato molte reazioni. Francesca Pascale, ex compagna di Silvio Berlusconi, ha pubblicato una storia su Instagram con un’immagine di Berlusconi e la scritta “Dilettanti”, accompagnata dall’hashtag “Silvio ci manchi”. Questo post ha generato la risposta di Boccia, che ha utilizzato Instagram per replicare, dichiarando che “questa persona è proprio una dilettante”, in riferimento sia a Pascale che alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che l’aveva apostrofata in modo simile.

Maria Rosaria Boccia, 41 anni, è una figura di spicco nella lotta per i diritti LGBTQ+ e per la legalizzazione della cannabis. Dopo essersi sposata nel 2022 con la cantante Paola Turci, ha vissuto una separazione dopo due anni. Negli ultimi sviluppi del caso Sangiuliano, Boccia ha descritto il politico come un uomo ricattabile, insinuando ulteriori rivelazioni e chiedendo scuse pubbliche.

Il caso ha visto settimane di accuse, smentite e una crescente tensione mediatica. In una recente intervista, Boccia ha dichiarato che Sangiuliano deve fare attenzione a non diffondere ulteriori informazioni compromettenti. Dopo la sua uscita da ministro, Sangiuliano ha lasciato un clima di incertezze politiche. Nell’ultima risposta, Boccia si è geolocalizzata a Cernobbio, lo stesso luogo dove si trovava la premier Meloni, ma si è scoperto che non era accreditata per partecipare al forum Ambrosetti in corso lì.

Queste dinamiche sollevano interrogativi sul futuro politico di Sangiuliano e sull’impatto della vicenda su altri membri del governo. Le parole e le azioni di Boccia, unite ai commenti di Pascale, continuano a tenere viva l’attenzione mediatica attorno al caso, segnalando una pubblica rivalità e tensione all’interno dell’ambiente politico italiano. La questione, quindi, non sembra avviarsi verso una conclusione, ma piuttosto si prospetta un ulteriore sviluppo di eventi, con potenziali ripercussioni per Sangiuliano e il governo.