Risposta di Luzzi alle critiche di Lucarelli e Taffo per ‘l’ultimo saluto’

Alla conclusione dell’ultima puntata del Grande Fratello, Beatrice Luzzi ha dedicato parole emozionanti alla sua ex suocera, in condizioni critiche. Questo momento ha suscitato un acceso dibattito online, con migliaia di utenti che hanno espresso critiche nei confronti dell’opinionista, mentre altri si sono schierati dalla sua parte. L’agenzia funebre Taffo ha ironizzato sulla situazione, mentre Selvaggia Lucarelli ha condiviso un lungo post sul tema della televisione distopica. A poche ore dalle loro osservazioni, Beatrice ha risposto al tweet di Taffo con un commento diretto e forte: “Vergognatevi”.

Il tweet di Taffo, tuttavia, ha ricevuto il doppio dei “like” rispetto a quello di Beatrice, indicando il clima di opinione prevalente tra gli utenti. Successivamente, Beatrice ha ribadito su Twitter che, per lei, la cosa più importante è sapere che la sua ex suocera ha gradito i suoi saluti, affermando: “L’unica cosa di cui sono certa è che Laura ne è stata felice”.

Molti fan di Beatrice si sono schierati a favore dell’opinionista, sottolineando l’inopportunità delle critiche in un momento così sensibile. Alcuni commenti di sostegno includevano frasi come “Vergognatevi tutti voi a giudicare una donna in un momento così delicato” e “Ognuno gestisce il dolore come vuole e il suo era un pensiero carino”. Anche l’ex compagno di Beatrice ha apprezzato il gesto, anche se vi è stata una certa divisione nelle opinioni.

Al contrario, ci sono stati anche utenti che hanno continuato a criticare l’atteggiamento di Beatrice. Alcuni commenti si sono detti d’accordo con Selvaggia, definendo la scena come “distopica” e affermando che “usare i riflettori per celebrare il lutto di una persona ancora viva è di pessimo gusto”. Altri hanno suggerito che, piuttosto che esprimere un saluto davanti alla telecamera, sarebbe stato più appropriato rimanere al fianco dei familiari in privato.

In sintesi, il gesto di Beatrice Luzzi ha generato una vivace discussione su come affrontare il dolore e i saluti in pubblico, esponendo pareri contrastanti tra supporto e critica.