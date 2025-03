Risposta di Fedez a Elodie: “Polemica sterile, non ha senso”

Ospite di Mara Venier a Domenica In, Elodie ha espresso il suo dispiacere per il sesto posto di Giorgia, sostenendo che le radio e la sala stampa non l’avrebbero supportata adeguatamente. Ha affermato che le donne devono affrontare una pressione enorme, dover cantare perfettamente e offrire performance straordinarie, ma non basta mai. Elodie ha criticato la situazione di Giorgia, ritenendo ingiusto che non abbia ricevuto il rispetto che merita, considerando la sua carriera e il talento. Ha sottolineato come sia sorprendente che il pubblico e i giornalisti l’abbiano dimenticata in fase di votazione, rimarcando che nonostante il suo grande talento, Giorgia è arrivata solo sesta.

In risposta alle dichiarazioni di Elodie, Fedez ha commentato la polemica nell’ultima puntata del suo Pulp Podcast, definendola “iper sterile”. Ha riconosciuto che Giorgia avrebbe dovuto posizionarsi meglio, ma ha ribadito che il rispetto per la carriera non dovrebbe influenzare il giudizio sulla canzone. Fedez ha messo in discussione l’idea che la mancanza di donne in classifica fosse un problema significativo. Ha anche notato che se ci si basasse solo sulle carriere, dovremmo includere artisti come Marco Masini e Vasco Rossi nei primi posti senza considerare le loro performance. Ha concluso affermando che il valore di una canzone deve essere valutato in modo indipendente dalla carriera dell’artista.

Il dibattito ha acceso discussioni sui social, con molti sostenendo l’ingiustizia subita da Giorgia e l’importanza del suo riconoscimento.