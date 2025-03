Risposta dell’UE alle USA: Colpire le Big Tech con lo Strumento Anti-Coercizione

Le tensioni commerciali tra Stati Uniti e Unione Europea hanno raggiunto un nuovo picco, con l’amministrazione Trump che ha annunciato dazi del 25% sulle auto europee e la prospettiva di altre misure in arrivo. Rispondendo, l’UE ha imposto dazi su beni americani per un totale di 26 miliardi di euro, contestando i dazi statunitensi su acciaio e alluminio. Con il clima di conflitto, appare probabile che la guerra dei dazi continuerà. Secondo il Financial Times, l’UE sta considerando di colpire le esportazioni di servizi statunitensi, in particolare le Big Tech come Amazon, Apple, Google, Meta e Microsoft, che già fronteggiano difficoltà a causa del Digital Markets Act e del Digital Services Act. Nel 2023, gli USA hanno registrato un surplus nei servizi verso l’UE, mentre nei beni sono in deficit, rendendo i servizi un campo vulnerabile per Bruxelles. Misure che limitano l’operatività delle Big Tech in Europa o aumentano i loro costi potrebbero diminuire il vantaggio competitivo degli USA nel settore digitale. Si discute anche l’uso dello Strumento Anti-Coercizione dell’UE per attuare misure drastiche contro le aziende americane. Gli Stati membri dell’UE non sono però unanimi sulla strategia da adottare, il che potrebbe ostacolare l’implementazione delle misure contro gli USA. La Commissione Europea ha rinviato l’applicazione di misure su alcuni beni, cercando un compromesso con Washington. Se le tensioni persistono, l’UE potrebbe essere costretta ad attuare misure più severe contro le Big Tech e il settore dei servizi.

