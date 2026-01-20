Rispetto in musica a Roma

In occasione della Giornata Nazionale del Rispetto, una rappresentanza dell’Orchestra Nazionale “Nel nome del Rispetto” sarà protagonista di un evento di alto profilo culturale e istituzionale presso la sede dell’Istituto della Enciclopedia Italiana Treccani. La musica si fa linguaggio universale di dialogo, educazione e responsabilità civile, intrecciandosi con una riflessione profonda sul significato di una parola tanto evocata quanto spesso svuotata: rispetto.

Accanto al concerto, uno dei momenti centrali della giornata sarà il discorso letto da Fabio Allegretta e Alessandra Laforgia, entrambi autori del discorso stesso. Il discorso sottolinea come il rispetto non sia una parola semplice né leggera, ma un peso che riguarda il rapporto con l’ambiente, con gli animali e, soprattutto, con l’essere umano. Il riferimento a Willy Monteiro Duarte diventa monito collettivo, ricordando cosa voglia dire, oggi, rispettare davvero.

Il discorso si muove tra osservazione del presente e profondità teorica, denunciando la progressiva sostituzione del rispetto con indifferenza, violenza verbale e sopraffazione. Viene anche richiamata l’idea di Friedrich Nietzsche, secondo cui il vero rispetto nasce dalla forza interiore, mentre il disprezzo e l’umiliazione sono segni di debolezza.

Un segnale chiaro è rappresentato dal fatto che i giovani sentono l’urgenza di questa parola, come dimostrato dalla scelta della traccia sul rispetto alla Maturità, scelta da oltre il 40% degli studenti italiani. Il discorso si sviluppa attorno a una metafora potente, attribuita al pensiero di Karl Jaspers, ma rielaborata a partire dal nucleo poetico della canzone “Perlificat” di Caparezza. Il rispetto diventa la sostanza con cui rispondere senza distruggere, difendersi senza annientare, trasformare la frizione in crescita.

Il percorso si completa con il richiamo a Hannah Arendt, per la quale il rispetto è il fondamento stesso della vita comune. L’evento vedrà protagonista anche l’Orchestra Nazionale “Nel nome del Rispetto”, composta da giovani e talentuosi musicisti provenienti dai Conservatori di Bari, Matera, Monopoli e Foggia. L’iniziativa è promossa dall’Associazione Nazionale “Nel nome del Rispetto” ETS, in collaborazione con scuole, istituzioni, il Ministero della Giustizia e il Ministero dell’Istruzione e del Merito. Per l’occasione, l’orchestra si esibirà in formazione cameristica, proponendo brani originali composti e diretti dal maestro Maria Sasso.