Rispettare le norme nel Parco di Portofino per il bene di tutti

La protezione degli ambienti naturali e la sicurezza dei visitatori sono temi di fondamentale importanza per le aree verdi. Di recente, il sindaco di Camogli, Giovanni Anelli, ha lanciato un appello ai frequentatori del Parco di Portofino per richiamare l’attenzione sulle norme di comportamento da seguire durante le escursioni.

Anelli ha sottolineato la necessità di rispettare i regolamenti, in particolare per quanto riguarda i cani, che devono essere tenuti al guinzaglio. Questa richiesta è emersa dopo ripetute segnalazioni da parte di escursionisti e abituali frequentatori del monte, in particolare riguardo a situazioni potenzialmente problematiche. Il sindaco ha evidenziato che alcuni visitatori, tra cui persone con disabilità, hanno avuto esperienze inquietanti a causa di cani di grossa taglia che circolavano liberi.

Oltre ai pericoli di caduta per chi ha difficoltà motorie, Anelli ha messo in evidenza il rischio di incontri con fauna selvatica, come cinghiali e capre, che possono risultare pericolosi. Pertanto, il rispetto del guinzaglio non è solo una questione di sicurezza per le persone, ma anche una misura necessaria per tutelare l’equilibrio dell’ecosistema locale.

Il sindaco ha concluso il suo messaggio invitando tutti a utilizzare buon senso e rispetto per gli altri, affinché le passeggiate nel parco possano continuare a essere un’esperienza piacevole e sicura nel cuore della natura, apprezzata da visitatori di tutto il mondo.