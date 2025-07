Risparmio in Italia: le province più virtuose del 2023

Negli ultimi anni, gli italiani hanno mostrato un crescente interesse per il risparmio, con differenze marcate tra le varie regioni e province del Paese. Un’analisi condotta da Unioncamere e dal Centro Studi Guglielmo Tagliacarne ha evidenziato queste disparità e ha tracciato una classificazione delle province più inclini ad accumulare risparmi.

I dati del 2023 mostrano che le province con la più alta propensione al risparmio sono caratterizzate da un elevato numero di laureati, una popolazione più anziana e nuclei familiari di dimensioni ridotte. In particolare, le grandi città assorbono il 40% dell’intero risparmio degli italiani, con una concentrazione notevole in Milano, Roma e Torino.

La Lombardia si distingue come la regione con il risparmio più cospicuo, seguita da Emilia-Romagna e Piemonte. Tuttavia, il Piemonte si afferma come la regione con la maggiore propensione percentuale al risparmio. Nella classifica delle province, Biella si colloca al primo posto con il 15,5%, mantenendo il primato da cinque anni. Asti e Vercelli seguono con il 13,6%. In particolare, Asti registra una propensione al risparmio superiore del 65% rispetto alla media nazionale.

Le province medio-piccole, nonostante i redditi inferiori, mostrano una notevole predisposizione al risparmio. Dal 2019 al 2023, solo quattro province hanno visto una diminuzione nella loro percentuale di risparmio, mentre le province di Trapani, Siracusa e Crotone figurano tra le meno inclini a risparmiare.

Ecco la classifica delle 20 province italiane con la più alta propensione al risparmio:

1. Biella 15,5%

2. Asti 13,6%

3. Vercelli 13,6%

4. Modena 12,6%

5. Alessandria 12,4%

6. Varese 12,1%

7. Piacenza 12%

8. Pavia 12%

9. Cremona 11,9%

10. Novara 11,8%

11. Cuneo 11,5%

12. Milano 11,5%

13. Genova 11,3%

14. Como 11,3%

15. Reggio nell’Emilia 11,2%

16. Lecco 11,1%

17. Lodi 10,8%

18. Bologna 10,7%

19. Torino 10,7%

20. Brescia 10,4%