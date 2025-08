Risparmio elevato, investimenti bassi: la sfida dell’UE

L’analisi condotta da Goldman Sachs mette in evidenza la contraddizione presente nell’Unione Europea: le famiglie mantengono un elevato tasso di risparmio, ma gli investimenti privati risultano essere sorprendentemente bassi. Questa situazione è attribuita a mercati finanziari poco sviluppati e frammentati, caratterizzati da una forte dipendenza dai depositi bancari e da fondi pensione avversi al rischio.

La ricerca, intitolata “Europe’s quest for deep and harmonised financial markets”, sottolinea come la mancanza di mercati finanziari integrati possa comportare costi significativi per la crescita economica e per la condivisione del rischio. Per contrastare questa problematica, sono state proposte varie misure, tra cui il miglioramento dell’accesso ai mercati dei capitali, la promozione della cartolarizzazione e l’armonizzazione delle normative di vigilanza e insolvenza a livello europeo.

Recentemente, la Commissione Europea ha avanzato un’iniziativa legislativa per rivitalizzare il settore della cartolarizzazione, con l’intento di stimolare ulteriormente il mercato dei capitali europeo. Goldman Sachs evidenzia inoltre che la strategia per l’Unione del risparmio e degli investimenti, seppur utile, deve essere accompagnata da riforme nazionali nei sistemi pensionistici e nella tassazione degli investimenti per favorire un contesto economico più favorevole.

Infine, l’istituto finanziario avverte che pur essendo necessari mercati finanziari solidi e armonizzati, non saranno sufficienti per generare gli investimenti necessari. L’Unione Europea deve anche lavorare per garantire rendimenti competitivi, semplificare la burocrazia e ridurre le barriere commerciali per incentivare gli investimenti privati.