Risparmia su tasse con H&R Block Tax Software Deluxe

Per iniziare il nuovo anno con produttività, è possibile affrontare le tasse in anticipo con il Codice on-line H&R Block Tax Software Deluxe e State, attualmente in vendita a $49,99, con un risparmio di $10 rispetto al prezzo regolare di $59,99. Questo software consente di presentare le dichiarazioni statali e federali in tutta sicurezza a casa, senza l’ausilio di intermediari, rendendo il processo semplice e consentendo di ricevere il rimborso più grande possibile.

Il software H&R Block Tax fornisce una guida passo passo per presentare le dichiarazioni statali e federali e offre aiuto per richiedere oltre 350 crediti e detrazioni. In caso di domande, è possibile consultare il centro assistenza con oltre 13.000 articoli o accedere all’Assistenza fiscale AI per ulteriore aiuto. Il software semplifica anche l’importazione delle dichiarazioni dei redditi W-2, 1099, 1098 e precedenti, e offre assistenza nella rendicontazione del reddito per opzioni su azioni, investimenti, vendite di case o pensionamenti.

Il codice include un programma statale, un programma federale e cinque file elettronici federali gratuiti per la dichiarazione personale. Inoltre, se si è sottoposti a verifica, H&R Block fornisce supporto gratuito di persona per rappresentare l’utente. Il prezzo del Codice on-line H&R Block Tax Software Deluxe e State 2025 per Windows e Mac è attualmente di $49,99, con la possibilità di risparmio.