7.5 C
Roma
martedì – 13 Gennaio 2026
Economia

Risparmia su tasse con H&R Block Tax Software Deluxe

Da stranotizie
Immagine del sito StraNotizie.it

Per iniziare il nuovo anno con produttività, è possibile affrontare le tasse in anticipo con il Codice on-line H&R Block Tax Software Deluxe e State, attualmente in vendita a $49,99, con un risparmio di $10 rispetto al prezzo regolare di $59,99. Questo software consente di presentare le dichiarazioni statali e federali in tutta sicurezza a casa, senza l’ausilio di intermediari, rendendo il processo semplice e consentendo di ricevere il rimborso più grande possibile.

Il software H&R Block Tax fornisce una guida passo passo per presentare le dichiarazioni statali e federali e offre aiuto per richiedere oltre 350 crediti e detrazioni. In caso di domande, è possibile consultare il centro assistenza con oltre 13.000 articoli o accedere all’Assistenza fiscale AI per ulteriore aiuto. Il software semplifica anche l’importazione delle dichiarazioni dei redditi W-2, 1099, 1098 e precedenti, e offre assistenza nella rendicontazione del reddito per opzioni su azioni, investimenti, vendite di case o pensionamenti.

Il codice include un programma statale, un programma federale e cinque file elettronici federali gratuiti per la dichiarazione personale. Inoltre, se si è sottoposti a verifica, H&R Block fornisce supporto gratuito di persona per rappresentare l’utente. Il prezzo del Codice on-line H&R Block Tax Software Deluxe e State 2025 per Windows e Mac è attualmente di $49,99, con la possibilità di risparmio.

Articolo precedente
Crisi Iran Stati Uniti
Articolo successivo
Minnesota contro Trump
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.