Risparmi in Sicilia: i vantaggi dei farmaci equivalenti

Un’analisi dell’Istituto per la Competitività (I-Com), promossa da Sandoz SpA, ha rivelato che la Regione Siciliana potrebbe risparmiare circa 43,7 milioni di euro all’anno se i pazienti cronici utilizzassero farmaci equivalenti. Questa cifra potrebbe arrivare a 61,3 milioni se si considera la popolazione over 65.

La presentazione è avvenuta all’Assemblea Regionale Siciliana durante un incontro focalizzato sull’importanza dei farmaci equivalenti, organizzato dall’on. Carlo Gilistro. Lo studio esamina la situazione attuale dell’uso di farmaci equivalenti in Italia e mira a fornire un quadro delle opportunità offerte da questi medicinali, oltre a suggerire modi per superare le barriere alla loro diffusione.

I farmaci equivalenti sono una soluzione strategica in un contesto di invecchiamento della popolazione e aumento delle malattie croniche, poiché offrono prezzi inferiori del 60-70% rispetto ai farmaci originali, mantenendo la stessa efficacia e sicurezza. Nonostante ciò, l’Italia è sotto la media europea per l’utilizzo di questi farmaci, con forti disparità regionali; in Sicilia, l’incidenza è solo del 22,1%.

Nel 2024, i cittadini italiani hanno speso oltre un miliardo di euro per farmaci “branded” non più coperti da brevetto, il che rappresenta il 15,6% della spesa farmaceutica regionale in Sicilia. Circa il 16,4% della popolazione siciliana è composta da malati cronici, e molti over 65 assumono più di dieci farmaci simultaneamente, sottolineando la necessità di diffondere gli equivalenti per migliorare l’aderenza alle terapie e contenere i costi.

Lo studio ha anche identificato le principali barriere alla diffusione dei farmaci equivalenti, come la scarsa fiducia nei generici e abitudini di prescrizione consolidate. Tra le raccomandazioni ci sono l’incentivazione della prescrizione per principio attivo e campagne informative per cittadini e medici.