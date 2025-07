Risparmi in Italia: aumentano gli investitori intenzionali

Nel contesto economico italiano, il risparmio sta assumendo un ruolo sempre più centrale nelle scelte finanziarie delle famiglie. Secondo l’Indagine sul Risparmio condotta da Intesa Sanpaolo e Centro Einaudi nel 2025, il 58% degli italiani dichiara di essere risparmiatore intenzionale, la percentuale più alta registrata negli ultimi vent’anni.

La ricerca, che ha coinvolto circa 1.500 intervistati, evidenzia come gli italiani stiano diventando più cauti, mirando a risparmiare per esigenze future come la pensione e il supporto alle nuove generazioni. Il profilo dei risparmiatori si presenta differenziato: gli uomini (61%) risparmiano più delle donne (57%), e coloro che possiedono titoli di studio superiori mostrano maggiore indipendenza finanziaria. Oltre il 90% dei laureati ha dichiarato di sentirsi finanziariamente autonomo.

La preoccupazione per il futuro previdenziale è in crescita, con il 24,5% del campione che ha sottoscritto un piano pensionistico complementare, raddoppiando rispetto agli ultimi 15 anni, sebbene rimanga una percentuale limitata. Il mercato delle polizze assicurative, in particolare quelle di Long Term Care, risulta ancora marginale, soprattutto tra i più giovani.

La casa continua a costituire un elemento centrale del patrimonio, con quasi l’80% degli intervistati che abita in immobili di proprietà. Anche nella fascia over 60, nonostante l’età, permane l’interesse per l’acquisto di abitazioni, in molti casi per supportare i figli. Riguardo agli investimenti, le obbligazioni sono preferite dal 20% dei risparmiatori, mentre le operazioni azionarie restano limitate.

Infine, la fascia di età 60-85 anni si distingue come un’importante risorsa economica, con gran parte di questi risparmiatori attivi nel sostegno finanziario di familiari, mantenendo un’ottica di responsabilità verso le generazioni future.