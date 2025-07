Risparmi degli italiani: dove si concentra la ricchezza?

Nel 2023, un’analisi condotta da Unioncamere e dal Centro Studi Guglielmo Tagliacarne ha rivelato che una significativa parte del risparmio degli italiani è concentrata in alcune città. Milano, Roma e Torino detengono il 24,57% del risparmio nazionale, con Milano in testa (11,55%), seguita da Roma (7,50%) e Torino (5,52%).

Le famiglie con una maggiore propensione al risparmio si trovano in province come Biella (15,51%), Asti (13,64%) e Vercelli (13,62%), nettamente superiori alla media nazionale dell’8,27%. Al contrario, le regioni con il minor accantonamento includono Trapani (4,79%), Siracusa (4,66%) e Crotone (4,63%). L’analisi indica che la propensione a risparmiare è più pronunciata in aree con un alto numero di laureati e una popolazione più anziana, oltre che nelle famiglie più piccole rispetto alla media nazionale.

Il Piemonte emerge come la regione con la più alta propensione al risparmio, al 11,2%, con cinque province nelle prime dieci posizioni. Accanto a Biella, Asti e Vercelli, anche Alessandria e Novara si collocano tra le prime dieci province italiane. Seguono la Lombardia con una propensione del 10,9%, la Liguria e l’Emilia-Romagna, entrambe al 10,3%. Nel complesso, il risparmio in 103 province su 107 è superiore rispetto ai dati pre-pandemia del 2019, mentre le uniche eccezioni riguardano province come Isernia e Pavia, dove si è registrata una flessione.