Risotto zucca e salsiccia (una bontà unica!) Ricetta velocissima

Il Risotto zucca e salsiccia è un primo piatto autunnale super goloso! Che unisce tutta la cremosità tipica del Risotto alla zucca , al sapore ricco e intenso del Risotto alla salsiccia! Anche in questo caso si prepara con il riso tostato e poi cotto nella polpa di zucca a cui si aggiunge salsiccia fresca sbriciolata e precedentemente saltata in padella ; tutti gli ingredienti si amalgamano lentamente, per risultare un tutt’uno cremoso, avvolgente e incredibilmente saporito! In due parole, una bontà unica da fare e rifare!

Si tratta inoltre di una preparazione velocissima!, in mezz’ora è in tavola! Praticamente, in contemporanea, mentre stufate la zucca in un’altra padella si cuoce la salsiccia , pochi minuti e potete già partire a tostare il riso. Mi raccomando, procuratevi dell’ottimo riso carnaroli, o vialone nano, tengono perfettamente la cottura; una bella zucca delica, che preferisco perchè ha una polpa più saporita e meno acquosa; infine, una salsiccia di prosciutto di maiale non troppo grassa. Fidatevi e realizzerete un risotto con zucca e salsiccia davvero da leccarsi i baffi !



Quando arriva la stagione fredda, insieme allo strepitoso Risotto ai funghi, il Risotto zucca e salsiccia è il mio preferito, come primo piatto caldo, confortante e ricco, sia per pranzo che per cena, non solo quotidiano, ma anche per una domenica.

Scopri anche:

Il Risotto zucca e gorgonzola ( una vera leccornia con la mantecatura di formaggio!)

Ricetta Risotto zucca e salsiccia

TEMPI DI PREPARAZIONE

Preparazione Cottura Totale 10 minuti 20 minuti 30 minuti







Ingredienti



Quantità 4 persone

320 gr di riso riso carnaroli (oppure riso vialone nano )

500 gr di polpa di zucca , preferibilmente delica (peso netto di scarto)

250 gr di salsiccia fresca di maiale da privare del budello

circa 1l di brodo vegetale (meglio se fatto in casa)

100 gr di cipolla bianca

circa 70 gr di vino bianco secco

4 cucchiai di olio extravergine d’oliva (gusto intenso)

1 cucchiaio abbondante di burro ( che potete sostituire con olio extravergine )

circa 4 cucchiai di grana padano

sale (pochissimo, la salsiccia è già salata)

pepe (facoltativo)







Procedimento